Совет Федерации одобрил закон о виноделии

Документ предусматривает поддержку отечественных производителей, а также защиту потребителей от поддельной продукции.

Закон «О виноградарстве и виноделии» пугает участников рынка. Но теперь россиян не будут обманывать Подробнее

На изделиях из российского винограда появится маркировка «Вино России», сообщил сайт «Аргументы и факты».

Помимо прочего, в документе прописана обязанность производителя доводить до покупателей информацию о сорте, месте происхождения, а также годе урожая винограда, из которого изготовлено вино.

Ранее во втором чтении закон приняли в Госдуме РФ. 189 поправок к нему были отклонены.