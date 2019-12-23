Совет Федерации одобрил закон о виноделии
Закон о виноградарстве и виноделии одобрили в Совете Федерации. В нем устанавливаются правовые и организационные нормы производства, оборота и потребления вина, сообщило РИА «Новости». Закон должен стать базовым в отрасли.
Документ предусматривает поддержку отечественных производителей, а также защиту потребителей от поддельной продукции.
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На изделиях из российского винограда появится маркировка «Вино России», сообщил сайт «Аргументы и факты».
Помимо прочего, в документе прописана обязанность производителя доводить до покупателей информацию о сорте, месте происхождения, а также годе урожая винограда, из которого изготовлено вино.
Ранее во втором чтении закон приняли в Госдуме РФ. 189 поправок к нему были отклонены.