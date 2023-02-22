Важное 22 февраля 2023, 15:47 Совет Федерации одобрил закон о приостановке ДСНВ Члены Совета Федерации единогласно поддержали закон о приостановке участия России в ДСНВ Совет Федерации РФ

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Члены Совета Федерации поддержали законопроект о приостановке участия России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Решение приняли единогласно, сообщили в пресс-службе верхней палаты Федерального собрания.

Голосование за принятие закона состоялось 22 февраля. Проект поддержали 157 сенаторов, никто не воздержался и не высказался против. В Совете Федерации отметили, что причиной приостановки действия ДСНВ между Россией и США стало невыполнение американской стороной своих обязательств.

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Из текста закона следует, что решение о возобновлении действия соглашения будет принимать президент Владимир Путин.

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Во время послания Федеральному собранию президент объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Глава государства объяснил, что для возвращения к соглашению РФ должна понять, как в мире будут учитывать совокупный ударный арсенал НАТО. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, США «получили по заслугам», а приостановка действия ДСНВ стала ответом на «бездарную антироссийскую» политику Штатов.