Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции

Все 85 регионов России одобрили документ. Согласно нему парламент получает новые полномочия, вводятся ограничения высших должностных лиц, а также допустимое количество президентских сроков ограничивается до двух. При этом действующий президент после вступления поправок в силу имеет право баллотироваться снова.

После того как документ был одобрен, президент страны должен направить его в Конституционный суд, чтобы получить заключение о соответствии поправок основным положениям Конституции. Если заключение будет положительным, пройдет голосование россиян о вступлении поправок в силу.

Голосование назначено на 22 апреля. Нововведения вступят в силу, если за них проголосуют больше 50% жителей страны. После этого будет издан указ о включении поправок в текст Конституции.

Всего в документе 390 поправок, которые затронули шесть глав Конституции. Госдума одобрила присвоение русскому языку статуса официального. Он станет языком «государствообразующего народа».

Также в законе будет упоминаться Бог в историческом контексте. Кроме того, появится пункт, который закрепляет Россию как правопреемника СССР не только на своей территории, но и за ее пределами.

После принятия поправок страна и ее субъекты будут совместно отвечать за защиту семьи, материнства, отцовства и детства. В документе будет закреплено понятие брака «как союза мужчины и женщины».