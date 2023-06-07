Власть 07 июня 2023, 11:31 Совет Федерации одобрил расторжение договора с Украиной по Азовскому морю Совфед поддержал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в Азовском море ВМС Украины

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Совет Федерации во время пленарного заседания одобрил закон о денонсации договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Керченского пролива и Азовского моря. Об этом написал ТАСС.

Российский президент Владимир Путин внес проекта закона в Госдуму 24 мая. Парламентарии приняли закон на пленарном заседании уже 1 июня. После вхождения ДНР, Херсонской и Запорожской области в состав России берега Керченского пролива и Азовского моря принадлежат теперь исключительно Российской Федерации.

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«В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора», — сказано в документе.

Россия и Украина подписали договор 24 декабря 2003 года в Керчи. В частности, в нем говорилось о важном значении Керченского пролива и Азовского моря для экономического развития двух государств. Кроме того, подчеркивалась важность сохранения Азово-Керченской акватории в качестве целостного природного и хозяйственного комплекса. Однако Верховная рада Украины в феврале этого года разорвала все договоры о сотрудничестве с российской стороной в Азовском море.