02 марта 2023, 13:31
Совет безопасности России соберется на экстренное заседание
Депутат Гурулев заявил об экстренном заседании Совета безопасности России
Участники Совета безопасности России соберутся на экстренное заседание в четверг, 2 марта. Об этом в беседе с телеканалом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Он подчеркнул, что время предстоящего заседания пока не определили.
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«Состоится сегодня. Время пока неизвестно», — заявил Гурулев, отвечая на вопрос об экстренном заседании Совбеза.
Сообщение об экстренном заседании Совета безопасности разошлось по Telegram-каналам, которые ссылались на источники в Госдуме. В публикациях говорилось, что причиной стало нападение украинских боевиков на населенные пункты в Брянской области.
UPD: Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов об экстренном проведении заседания Совета безопасности в четверг, 2 марта, нет. Оно пройдет в пятницу, 3 марта.
Госдума РФ
Совет безопасности РФ
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