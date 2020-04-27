Совещание Путина с губернаторами по коронавирусу пройдет 28 апреля

По словам представителя Кремля, совещание с участием президента и глав регионов намечено на 28 апреля. Песков добавил, что в совещании, которое будет проходить в режиме видеоконференции, будут участвовать все губернаторы.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, какие меры принимает Путин для защиты от коронавируса. В частности, он регулярно сдает тесты на COVID-19, минимизирует очные контакты и соблюдает необходимую дистанцию.