Совещание Путина с губернаторами по коронавирусу пройдет 28 апреля
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, когда Владимир Путин проведет совещание с губернаторами по ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил RT.
По словам представителя Кремля, совещание с участием президента и глав регионов намечено на 28 апреля. Песков добавил, что в совещании, которое будет проходить в режиме видеоконференции, будут участвовать все губернаторы.
Ранее пресс-секретарь президента рассказал, какие меры принимает Путин для защиты от коронавируса. В частности, он регулярно сдает тесты на COVID-19, минимизирует очные контакты и соблюдает необходимую дистанцию.