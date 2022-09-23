Совбез России напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей | 360°

Власть 23 сентября 2022, 16:25 Поделиться Telegram

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Viber Совбез России напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей Замсекретаря СБ России Венедиктов: в ядерной войне победителей быть не может Unsplash.com

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Россия придерживается формуле, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов. На конференции к 60-летию Карибского кризиса он отметил, что РФ делает все для минимизации рисков применения ядерного оружия, сообщил ТАСС.

По словам Венедиктова, российская сторона выступает за то, чтобы никто и никогда не развязал ядерную войну.

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«Призрак ядерной угрозы, казалось бы, ушедший в прошлое после окончания противоборства СССР и США, вновь обозначился на горизонте», — добавил замсекретаря Совбеза. Он подчеркнул, что это происходит не по вине России.

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В случае ядерной войны между Россией и США за несколько часов погибнут миллионы людей по всему миру, заявил доцент Принстонского университета Алекс Глейзер. Он добавил, что при таком сценарии наступит «ядерная зима», что усугубит катастрофу.

Россия продолжит вести себя ответственно как ядерная держава, рассказал замглавы департамента печати и информации МИД Иван Нечаев. По его словам, прямое столкновение с НАТО и США не входит в интересы РФ.

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