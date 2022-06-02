Совбез РФ разработает меры для смягчения последствий антироссийских санкций
Совет безопасности РФ акцентировал внимание на выработке мер, которые бы смягчили последствия введенных против России санкций. Это направление стало одним из приоритетных в работе органа.
В Совбезе постараются минимизировать негативные социально-экономические последствия ограничений от недружественных стран, уточнил ТАСС со ссылкой на аппарат ведомства.
«Совет безопасности акцентирует свою деятельность <…> с целью не допустить критического развития событий в российской экономике», — подчеркнули в Совбезе.
Замглавы ведомства Дмитрий Медведев отмечал, что главным объектом санкций против России стал народ страны. Ни руководству государства, ни бизнесу они не навредят.