Совбез предупредил о росте напряженности у границ России

Вашингтон вместе со своими союзниками взяли курс на разрушение мировой архитектуры безопасности, сложившейся после Второй мировой войны, во главе которой находится ООН. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту», посвященному 30-летию образования структуры.

По словам Патрушева, за последние 30 лет Запад «ради сохранения мировой гегемонии» стал регулярно провоцировать межгосударственные трения и конфликты. Он отметил, что сейчас продолжается демонтаж системы контроля над вооружениями, а также нарастает напряженность военно-политической ситуации. Это происходит как у границ России, так и в мире в целом.

«США и их союзники взяли курс на разрушение сформированной по итогам Второй мировой войны общепризнанной архитектуры безопасности во главе с ООН и подмену международного права неким „порядком, основанным на правилах“, устанавливать которые они намерены без учета чьих-либо интересов», — сообщил Патрушев.

Он также добавил, что коллективный Запад нарастил усилия по выполнению «долгосрочной стратегии по сдерживанию и ослаблению России». Последняя, как утверждает секретарь Совбеза, основана на «попрании принципов суверенитета, прагматизма, многовекторности и предсказуемости».

Также в ходе интервью Патрушев заявил, что Россия неоднократно предлагала шаги для прекращения конфликта в Донбассе.