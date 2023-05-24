Власть 24 мая 2023, 16:35 Совбез оценил вклад ШОС в борьбу с терроризмом Секретарь Совбеза России Патрушев отметил вклад ШОС в борьбу с терроризмом РИА «Новости»

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Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), предпринимают усилия для борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по объединению. Об этом сообщил ТАСС.

«Государства — члены ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество», — подчеркнул Патрушев.

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По его словам, государства выступают с полезными инициативами, направленными на обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму, организованной преступности и на борьбу с наркоторговлей.

Патрушев обратил внимание, что главы государств приняли решение совершенствовать деятельность ШОС и укреплять партнерство с государствами, которые разделяют цели и принципы организации.

ШОС объединяет Россию, Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее секретарь Совбеза обратил внимание, что России намерена развивать партнерство с БРИКС по всем ключевым направлениям.