24 мая 2023, 16:35
Совбез оценил вклад ШОС в борьбу с терроризмом
Секретарь Совбеза России Патрушев отметил вклад ШОС в борьбу с терроризмом
Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), предпринимают усилия для борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по объединению. Об этом сообщил ТАСС.
«Государства — члены ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество», — подчеркнул Патрушев.
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По его словам, государства выступают с полезными инициативами, направленными на обеспечение информационной безопасности, противодействие экстремизму, организованной преступности и на борьбу с наркоторговлей.
Патрушев обратил внимание, что главы государств приняли решение совершенствовать деятельность ШОС и укреплять партнерство с государствами, которые разделяют цели и принципы организации.
ШОС объединяет Россию, Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Ранее секретарь Совбеза обратил внимание, что России намерена развивать партнерство с БРИКС по всем ключевым направлениям.
Наркотики
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