Власть 05 сентября 2023, 18:47 Совбез ООН назвали площадкой для озвучивания украинских фейков Небензя: СБ ООН превратился в площадку для озвучивания украинских фейков Freepik

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Совбез ООН превратился в площадку для озвучивания ложной информации по украинской тематике. Такое заявление сделал постпред России при всемирной организации Василий Небензя. Его слова привел ТАСС.

Выступая на заседании СБ, Небензя отметил, что любимым делом западных коллег стали заочные обвинения, навешивание ярлыков, саботаж, диктат и манипуляции.

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«По некоторым сюжетам, например по Украине, Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран», — подчеркнул он.

Постпред России при ООН добавил, что при этом мнение Запада не оспаривается и выставляется единственно правильным — все это не может способствовать нормальной работе и единству СБ.

Ранее стало известно, что Совбез ООН 20 сентября проведет заседание по Украине. В нем может принять участие президент страны Владимир Зеленский, сообщил RT.