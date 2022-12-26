Власть 26 декабря 2022, 00:45 Совбез назвал задачу властей в новых регионах России Зампред Совбеза Медведев: жизнь в новых регионах нужно сделать благополучной и безопасной РИА «Новости»

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Российские власти в 2023 году сделают все для новых регионов, чтобы они были в безопасности. Об этом в своей статье «Наши люди, наша земля, наша правда» в «Российской газете» написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в уходящем году особое внимание уделялось вопросам, связанным с большим потоком беженцев и вынужденных переселенцев с территорий Донбасса и Украины. Теперь задача властей — обеспечить защиту новых территорий в составе РФ, а также сделать их жизнь благополучной и комфортной.

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«Мы дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд», — отметил он.

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По словам Медведева, это прекрасно понимают враги, «те, кто отчаянно и безнадежно продолжает вести против нас гибридную войну».

Зампред Совбеза назвал главным итогом 2022 года перемены в России и в сознании ее граждан. Сегодня почти все зависит от стойкости и сплоченности народа, его уверенности в победе, подчеркнул Медведев.