Социологи рассказали о шансах Владимира Путина избраться в 2024 году

У россиян спрашивали, допускают ли они возможность проголосовать за действующего президента. Более половины (57%) заявили, что допускают это. Треть опрошенных (33%) сказали, что скорее не допускают такой возможности. Еще 10% затруднились с ответом.

Также респондентов спрашивали о том, известно ли им об инициативе депутата Валентины Терешковой. 10 марта Госдума приняла ее поправку, позволяющую действующему главе страны участвовать в следующих президентских выборах.

Каждый четвертый (25%) признался, что слышит об этом в первый раз. При этом 44% сообщили, что хорошо знают об этой инициативе, еще 31% «что-то слышали», но не знают подробностей.

Всероссийский опрос проводился 12 марта среди двух тысяч человек. Их опрашивали по телефону.