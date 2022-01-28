Правительство запланировало реформировать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС). Их захотели объединить в систему — Социальный фонд, о чем рассказал «Коммерсант».

Согласно данным, имеющимся у издания, работодатели получат общую базу для выплаты взносов на социальное и пенсионное страхование. Получение социальных услуг тоже должно стать более доступным из-за объединения.

При этом фонд будет числиться под новым организационно-правовым статусом — «внебюджетный». В настоящий момент ПФР и ФСС — это госструктуры. Новый фонд будет координировать Минтруд, а управлять им будет наблюдательный совет.

Предположительно, реформа пройдет к 2023 году. Минтруд запланировал внесение нового федерального закона, который обеспечит соединение фондов. Его отдадут Госдуме к весенним заседаниям.

О реформе пенсионных законов говорил глава Сбербанка Герман Греф. Он заявил, что негосударственные фонды могли бы давать клиентам такие программы, которые могли бы заинтересовать их своими возможностями.