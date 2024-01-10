Власть 10 января 2024, 03:30 Социальные полки с бесплатной едой предложили поставить в российских супермаркетах Социальные полки с бесплатной едой могут появиться в магазинах России Freepik

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Российские магазины могут обязать создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности, чтобы пенсионеры и социально незащищенные граждане могли воспользоваться ими. Об этом сообщила газета «Известия».

Соответствующий документ с поправками в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» внесут в Государственную думу 10 января. Инициативу предложили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

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В пояснительной записке к документу сказано, что в России остро стоит проблема расточительного использования остатков продукции. Исходя из исследований Росстата, большая часть пищевых отходов состоит из товаров первой необходимости. Объем неиспользованных остатков ежегодно составляет около 17 миллионов тонн, а стоимость этих продуктов эксперты оценивают в 1,6 триллиона рублей. При этом в стране 14,3 миллиона россиян находятся за чертой бедности.

«По оценкам ТИАР-Центра, если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек», — сказано в документе.

По мнению лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, выбрасывать еду недопустимо. Однако бесплатная раздача продуктов из-за особенностей законодательства будет дороже утилизации.

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил за поддержку фракцию «Справедливая Россия — За правду». Глава государства выразил надежду на продолжение сотрудничества и назвал партию одной из ведущих российских политических сил.