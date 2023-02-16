Важное 16 февраля 2023, 15:49 Социальные гарантии участников СВО распространят на бойцов ЧВК Президент Путин заявил о решении вопроса поддержки семей бойцов ЧВК РИА «Новости»

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Участие в специальной военной операции — это выполнение священного долга перед Родиной. Поэтому в получении социальных гарантий должно сохраняться равенство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

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«Все — и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации — выполняют свой священный долг перед Родиной и в этом смысле все равны. Поэтому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», — сказал Путин.

Детский омбудсмен отметила, что на ее глазах происходит несправедливость. Она пояснила, что знает семьи, где отцы детей участвуют в спецоперации от Минобороны, а в других семьях — от частных военных компаний. Одни получают социальные гарантии, а другие нет.

«Мы рассматриваем этот вопрос. Вы попали прямо в точку. Вы просто сформулируйте все предложения, а мы обязательно учтем их при принятии решений», — пообещал Путин.

Указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих и бойцов Росгвардии, принимающих участие в специальной военной операции президент России подписал в начале января. Документ предусматривает выплаты в пять миллионов рублей семьям погибших и в три миллиона рублей — за ранение.

Кроме того, российский лидер поручил правительству и губернаторам упростить оформление документов для получения социальных гарантий и выплат семьям участников спецоперации и перевести все в режим одного окна.