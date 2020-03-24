Сотрудников загранучреждений России попросили отложить отпуска

Министерстве иностранных дел РФ попросило своих сотрудников отложить отпуска из-за коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписано главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Информацию РИА «Новостям» подтвердили в пресс-службе ведомства.

«Всех сотрудников российских загранучреждений попросили отложить отпуска», — сообщили в МИД.

Впервые вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. За три месяца число зараженных в мире достигло 414 тысяч человек. 18 630 человек погибли.

Из-за пандемии коронавируса многие страны ограничивают сообщения. Россияне, которые находятся на отдыхе, не могут вернуться на родину.

Более тысячи граждан России оказались заперты в аэропорту Дубая. Они не могут вернуться на родину. Четыре запланированных рейса для вывоза россиян авиакомпании FlyDubai отменены.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что около девяти тысяч россиян ожидают возвращения на родину.