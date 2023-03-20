Власть 20 марта 2023, 07:58 Сотрудников администрации президента попросили отказаться от iPhone — «Коммерсант» «Коммерсант»: сотрудников АП попросили отказаться от iPhone к апрелю freepik

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Работающие во внутриполитическом блоке администрации президента (АП) России должны отказаться от американских смартфонов iPhone к 1 апреля из соображений безопасности. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, которые участвовали в специальном семинаре.

«iPhone — все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем», — сказал один из источников.

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Знакомые с ситуацией люди предположили, что гаджеты Apple сочли наиболее подвержены шпионажу и взлому со стороны западных стран. Один из собеседников издания заявил, что рекомендовано покупать смартфоны на операционной системе Android, аналогах из Китая или российской «Авроре».

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Участники семинара начал обсуждать это решение, но точку в дискуссии поставил заместитель главы аппарата Сергей Кириенко, отметил источник. Собеседник газеты не исключил, что АП могут передать сотрудникам новые смартфоны, которые будет безопасными.