Сотрудники РАН предположили, что обсудят Путин и Орбан

Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин предположил, какие вопросы обсудят политики.

«Обсуждаться будут, в числе прочего, вопросы двусторонних отношений: зависимость Венгрии от наших поставок нефти, газа и атомный проект. Наверняка поделятся мнениями по широкому кругу вопросов международных отношений, включая Ближний Восток», — заявил Стыкалин.

Накануне председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер назвал личностные отношения между Путиным и Орбаном «хорошими доверительными», сообщила газета «Известия».