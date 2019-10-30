  • Сотрудники РАН предположили, что обсудят Путин и Орбан

    30 октября 2019, 17:39

    Ирина Нагайникова

    30 октября в Будапеште пройдет встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщило ИА НСН.

    Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин предположил, какие вопросы обсудят политики.

    «Обсуждаться будут, в числе прочего, вопросы двусторонних отношений: зависимость Венгрии от наших поставок нефти, газа и атомный проект. Наверняка поделятся мнениями по широкому кругу вопросов международных отношений, включая Ближний Восток», — заявил Стыкалин.

    Накануне председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер назвал личностные отношения между Путиным и Орбаном «хорошими доверительными», сообщила газета «Известия».