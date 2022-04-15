Сотрудники МЧС получат оружие в случае угрозы жизни

Сотрудники МЧС в случае реальной угрозы жизни получат оружие. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованного на официальном портале нормативно-правовой информации.

Подписанное постановление вносит изменения в документ от 1996 года «О порядке выдаче оружия лицам, подлежащим государственной защите». Теперь в этот перечень включили сотрудников МЧС России.

Ответственными за выдачу оружия и боеприпасов стали начальники территориальных органов МЧС.

Ранее в список на получение оружия входили военнослужащие Минобороны, сотрудники ФСБ, СВР, МВД, Росгвардии, ФТС, а также судьи и прокуроры. С июня прошлого года туда включил сотрудников Федеральной противопожарной службы, военнослужащих спасательных воинских формирований.

Закон о государственной защите предусматривает, что выдача оружия предоставляется только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью, если других мер безопасности недостаточно. Боевое оружие выдается только в крайних случаях и только на ограниченный срок. Окончательное решение принимают органы, которые занимаются охраной жизни и здоровья