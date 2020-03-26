Сотрудника правительства отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус

Сотрудника аппарата правительства отправили на карантин из-за подозрения на коронавирус. Всех, кто с ним контактировал, будут дополнительно проверять.

«В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно заболевшего новой короновирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Сотрудник отправлен на карантин», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе кабинета министров.

В правительстве решили отправить всех сотрудников, которые контактировали с тем, у кого подозревают коронавирус, под дополнительное наблюдение. Кроме того, во всех помещениях, где был тот сотрудник, провели дезинфекцию.

О подозрениях на коронавирус у сотрудника правительства первой сообщила «Медуза». По информации издания, 25 марта пришел положительный результат теста, с 26 марта этот сотрудник не ходит на работу. Болезнь он переносит без симптомов. Карантин в правительстве не объявляли, 26 марта там прошло заседание в обычном режиме.

В России, по последним данным, 840 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них зафиксировали в Москве.