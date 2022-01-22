Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в ОДКБ

Вопросы по разделению границ между Арменией и Азербайджаном, зафиксированных в трехстороннем договоре о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, обсудили по телефону президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники обсудили, как проходят делимитация и демаркация границ между двумя республиками Закавказья. Кроме того они отметили важность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Также по просьбе Пашиняна Владимир Путин коротко рассказал о ходе переговоров с США и НАТО по предложенным им гарантиям безопасности России.

Еще одной важной темой беседы стали перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году Армения председательствует в организации.

В начале этого года миротворцы от государств — членов ОДКБ приняли участие в миротворческой миссии в Казахстане. Войска на территорию страны ввели по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева. Миротворцы взяли под охрану важные объекты инфраструктуры, правительственные и дипломатические здания. После стабилизации ситуации в Казахстане войска вернулись в места постоянного расположения.