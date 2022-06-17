Улучшению ситуации на продовольственном рынке могло бы поспособствовать сотрудничество с Россией, вместо этого Запад продолжает выдвигать обвинения, которые не имеют ничего общего с реальностью. Об этом посол России в США Анатолий Антонов написала в статье, опубликованной в The National Interest.

«Нашей стране вменяют попытки предпринять шаги, направленные на преднамеренное ухудшение глобальной продовольственной безопасности, препятствование экспорту украинской сельскохозяйственной продукции морским путем и блокирование посевной кампании в этой стране. Пора положить конец этим спекуляциям», — заявил Антонов.

Дипломат напомнил, что именно украинская сторона заминировала акваторию Черного моря, воспрепятствовав таким образом выходу из портов торговых судов. Украина установила около 420 мин, устаревшая конструкция которых привела к тому, что оторвавшиеся снаряды дрейфуют по всему Черному морю. В портах Украины застряли десятки иностранных судов. Россия готова предоставить гарантии безопасности для судов с украинским зерном, говорится в материале.