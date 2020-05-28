    28 мая 2020, 15:58

    «Сотрясание воздуха». Пушков — о планах Киева ликвидировать администрации донбасских республик

    Артур Блянихов

    Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оценил намерение Незалежной ликвидировать администрации ДНР и ЛНР после установления контроля на территории Донбасса. Парламентарий процитировало ИА RNS.

    «Сотрясание воздуха, за которым ничего нет», — заметил глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.

    По его словам, подобные заявление с украинской стороны лишний раз свидетельствует о том, что Киев планирует не особый статус для Донбасса, а его зачистку.