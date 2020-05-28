«Сотрясание воздуха, за которым ничего нет», — заметил глава временной Комиссии Совфеда по информационной политике.

По его словам, подобные заявление с украинской стороны лишний раз свидетельствует о том, что Киев планирует не особый статус для Донбасса, а его зачистку.