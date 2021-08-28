Сотни тысяч долларов взыщет со Стивен Сигала суд США

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обнаружила, что голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал скрыл факт получения вознаграждения за рекламу криптовалюты Bitcoiin2Gen. Чиновники хотят взыскать с него 200 тысяч долларов штрафа, включая пени.

Как сообщил Bloomberg, решение о штрафе в пользу комиссии 27 августа вынесли Федеральный суд Бруклина и судья Уильям Кунц. Сигал ранее соглашался компенсировать государству свои нарушения. Но из 330 тысяч долларов пока выплатил только 75 тысяч.

У актера двойное гражданство. Российский паспорт он получил в 2016 году из рук президента РФ Владимира Путина.

Стивен Сигал входил в партию «За правду», но затем вместе с командой Захара Прилепина перешел в «Справедливую Россию — За правду». Он не будет баллотироваться в Госдуму, так как сохранил американское гражданство.

Актер намерен сосредоточиться на борьбе за экологию. Он уже подготовил проект закона, ужесточающего ответственность за преступления против природы.