Сотни российских медиков получат госнаграды за борьбу с пандемией

В России наградят сотни врачей, медсестер и других медработников из разных регионов за большой вклад в борьбу с пандемией. Им присудили медали, ордена и почетные звания.

Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Около 70 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина наградили «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу». Из них 12 удостоили ордена Пирогова, 11 — ордена Дружбы. Орден Почета вручат директору центра Ивану Стилиди. Порядка 40 медиков получат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, пяти присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Почти 140 медицинских работников наградили за «большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Среди наград — четыре почетных звания «Заслуженный врач РФ», два — «Заслуженный работник здравоохранения РФ» и одна медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Остальным вручат орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

Еще 18 медиков наградили за «большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции». Почти 50 человек отметили за «заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».