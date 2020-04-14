Состояние здоровья Путина описали в двух словах

Песков рассказал, что Путин чувствует себя нормально. Президент России продолжает активно работать. 14 апреля он провел совещание по экономическим вопросам.

«Все нормально [у Путина со здоровьем]. Только что завершилось совещание по экономвопросам», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о самочувствии главы государства. Его слова приводит РИА «Новости».

На фоне эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин преимущественно перешел на удаленную работу. Он проводит большую часть совещаний по видеосвязи. Ранее президент объявил из-за пандемии весь апрель нерабочим.

Сейчас многие россияне живут в режиме самоизоляции и работают удаленно, чтобы не допустить распространения нового вируса из Китая. Федеральные и региональные власти из-за пандемии ввели беспрецедентные меры безопасности.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля нельзя будет пользоваться общественным и личным паспортом без специального пропуска. Выходить из дома в большинстве субъектов сейчас можно только по веской причине: чтобы купить продукты, лекарств или выгулять собаку. В России медики зафиксировали уже 21 102 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 в РФ погибли 170 человек.