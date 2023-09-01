Важное 01 сентября 2023, 09:28 Состояние госпитализированного депутата Госдумы оценили как тяжелое Турчак: состояние госпитализированного депутата Госдумы Сокола остается тяжелым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Депутат Госдумы Сергей Сокол, которого госпитализировали накануне, находится в тяжелом состоянии. У него диагностировали острую кишечную непроходимость. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Его слова появились в Telegram-канале партии.

Сокол находится сейчас в госпитале имени Вишневского в Москве. Врачи поместили его в реанимацию, они выявили у парламентария также венозный мезэнтериальный тромбоз.

Реклама

«Ночью навестил Сергея. Состояние тяжелое. Поговорил с врачами. Ждем результатов консилиума. Сергею — сил и скорейшего выздоровления», — сказал Турчак.

Представитель «Единой России» поблагодарил медиков за помощь и отметил, что его коллега находится в надежных руках. О госпитализации Сокола стало известно 31 августа.

Однако проблемы со здоровьем у него начались гораздо раньше: 21 июля депутата доставили в больницу Абакана с перитонитом. Его экстренно прооперировали, неделю после этого он лежал в реанимации. Сокол вышел в соцсети 1 августа и написал, что врачи выписали его домой.