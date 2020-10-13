Состоялся телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Жозепом Боррелем

«С российской стороны было подчеркнуто, что нагнетание антироссийских настроений в ЕС, создание под надуманными предлогами новых раздражителей в отношениях с Россией не отвечает целям стабилизации обстановки в Европе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что двусторонние отношения могут основываться только на взаимном уважении и равноправии, поэтому некоторые страны должны отказаться от попыток «вести дела с позиций собственного превосходства и признать безальтернативность честного, с фактами в руках диалога».