Состоялись телефонные переговоры Путина с президентом Филиппин

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин и Дутерте поздравили друг друга с 45-летием установления дипломатических отношений между странами. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и обговорили взаимодействие в гуманитарной, научно-технической и торгово-экономической областях.

«Особое внимание уделено проблематике борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Условлено о налаживании сотрудничества по линии профильных ведомств, в том числе по вопросам поставок российской вакцины „Спутник V“ на Филиппины», — уточнили в пресс-службе.