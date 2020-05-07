Состоялись телефонные переговоры Путина и Макрона

По данным издания, во время переговоров президент Франции обратил внимание на важность сотрудничества с Москвой в рамках борьбы с коронавирусом. Главы обоих государств отметили важность двустороннего контакта в этом вопросе.

Также Макрон и Путин коснулись темы подготовки к видеоконференции, в которой примут участие руководители стран-членов СБ ООН.

Кроме того, политики затронули и международную повестку, в частности ситуацию в Ливии и преодоление конфликта на Украине.