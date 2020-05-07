Состоялись телефонные переговоры Путина и Макрона
Французский лидер Эммануэль Макрон провел переговоры по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Кремля.
По данным издания, во время переговоров президент Франции обратил внимание на важность сотрудничества с Москвой в рамках борьбы с коронавирусом. Главы обоих государств отметили важность двустороннего контакта в этом вопросе.
Также Макрон и Путин коснулись темы подготовки к видеоконференции, в которой примут участие руководители стран-членов СБ ООН.
Кроме того, политики затронули и международную повестку, в частности ситуацию в Ливии и преодоление конфликта на Украине.