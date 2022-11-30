Власть 30 ноября 2022, 22:08 Состоялись телефонные переговоры Мишустина с азербайджанским премьером

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Глава кабинета министров России Михаил Мишустин переговорил по телефону с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

В ходе беседы премьер-министры затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества. Также Мишустин поздравил своего азербайджанского коллегу с днем рождения.

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В минувшую субботу президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры.

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