Состоялись телефонные переговоры между Нетаньяху и Путиным

«Газета.ru» рассказала, что Путин и Нетаньяху рассмотрели ситуацию в Сирии, отметили обоюдную заинтересованность в продолжении координации на сирийском направлении в целях противодействия терроризму и обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования.

«С российской стороны подчеркнута принципиальная позиция в поддержку справедливого, всеобъемлющего и устойчивого решения палестинской проблемы и выражена надежда, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе», — говорится в сообщении.