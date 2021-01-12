Состоялись телефонные переговоры между главами МИД России и Кипра

Уточняется, что в ходе беседы министры обсудили «актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня». При этом российская сторона подтвердила свою принципиальную позицию относительно «достижения справедливого, жизнеспособного и всеобъемлющего урегулирования кипрской проблемы на основе существующих резолюций СБ ООН».