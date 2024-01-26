Власть 26 января 2024, 22:04 «Соскочил». Постпред Украины при ООН не участвовал в заседании СБ по Ил-76, чтобы не потерять лицо Полянский: Кислица не участвовал в Совбезе ООН по Ил-76, чтобы не потерять лицо Loey Felipe/UN Photo / Global Look Press

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица не участвовал в заседании Совбеза по крушению транспортника Ил-76, чтобы не потерять лицо. Об этом в Telegram-канале написал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

На заседании СБ ООН по крушению российского лайнера с украинскими военнопленными Украину представляла зампостпреда при ООН Кристина Гайовишин. Кислицы на заседании не было, но после его заметили в кулуарах за беседой с западными кураторами.

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«С учетом, мягко говоря, топорной и неубедительной контраргументации, которую успел за это время придумать режим Зеленского по поводу своей роли в уничтожении своих же граждан, а также улик, прямо указывающих на ответственность Киева, он попросту решил не идти на заседание, дабы публично „не терять лицо“», — написал Полянский.

Российский дипломат уверен, что украинский постпред просто «соскочил» с неудобной темы. В Совбезе украинские дипломаты не захотели «держать ответ за своего главаря» и прикрылись девушкой, отметил Полянский.

Дипломат назвал выступление представителя Украины Кристины Гайовишин бредовым и параноидальным. Полянский предположил, что ей дали установку — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим.