Соратник Горбачева рассказал о роли Украины в развале СССР

Нежелание украинского руководства подписывать новый союзный договор в 1991 году поставило крест на существовании Советского Союза. Об этом «Ленте.ру» заявил соратник последнего руководителя СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко.

23 апреля исполнилось 30 лет со дня подписания в Ново-Огареве проекта нового союзного договора. В итоге должен был появиться обновленный СССР — Союз советских суверенных республик.

Документ предлагал Горбачев. Президент РСФСР Борис Ельцин выступал против.

Наибольшая ответственность за то, что переформатировать Союз ССР не удалось, по мнению Мироненко, лежит именно на Ельцине. За год до этого, 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял декламацию о суверенитете России, что подстегнуло развал страны.

«Вина лежит и на тогдашнем украинском руководстве — точнее, персонально на Леониде Кравчуке», — заявил собеседник.

Он рассказал о встрече Горбачева с председателем Верховного совета Украинской ССР Кравчуком в августе 1991 года.

Тогда Кравчук заявил, что до осени не подпишет союзный договор.

«Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие», — считает Мироненко.

В итоге, по его мнению, удалось бы сохранить ядро обновленного Союза.