Власть 10 декабря 2023, 12:49 Сопровождавшие самолет Путина на Ближний Восток истребители Су-35 выполняли две задачи Песков: летевшие с Путиным Су-35 отвечали за безопасность и показали себя в деле РИА «Новости»

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Вошедшие к летный кортеж президента России Владимира Путина во время визита в страны Ближнего Востока истребители Су-35 обеспечивали безопасность главы государства в неспокойном регионе, а также продемонстрировали себя в деле. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Видео корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков отметил, что, если Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия представляют собой стабильные и безопасные государства, то сам ближневосточный регион достаточно непредсказуем.

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«Могли быть провокации. Поэтому было сделано все для того, чтобы гарантировать безопасность главы государства» — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что еще одной важной составляющей появления истребителей Су-35 стала само их использование.

«Демонстрация такой техники, которую знают и любят в этом регионе, демонстрация в деле — это тоже, наверное, важная составляющая», — подчеркнул Песков.

Борт президента России во время полета в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию сопровождали четыре самолета Су-35.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разрешение на пролет истребителей российская сторона получила от всех государств, в чьем воздушном пространстве проходил полет. Песков добавил, что в ходе полета истребители несли штатное вооружение различного класса.

Президент России Владимир Путин в ходе поездки на Ближний Восток провел переговоры в Абу-Даби с главой Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, а также встретился для беседы в Эр-Рияде с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.