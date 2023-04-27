Власть 27 апреля 2023, 12:51 Сообщения СМИ о попытке покушения на Путина не заинтересовали Кремль Представитель Кремля Песков назвал «желтыми измышлениями» сообщения о покушении на Путина РИА «Новости»

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Сообщения западных СМИ о неудачной попытке покушения на президента России Владимира Путина при помощи беспилотника не стоят внимания. Это очередные «желтые измышления», которых сейчас появилось большое количество. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что не видел подобных статей и не считает их важными.

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«Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных „желтых измышлений“. Это не повод со всем этим знакомиться», — заявил Песков.

За попытку покушения на президента России Владимира Путина журналисты немецкой газеты Bild выдали найденный в Богородском городском округе Подмосковья беспилотник-камикадзе со взрывчаткой.

По данным издания, украинские спецслужбы намеревались атаковать кортеж российского лидера во время его поездки в индустриальный парк «Руднево», но ошиблись с датой и расстоянием. Свои выводы немецкие журналисты сделали из сообщения украинского активиста Юрия Романенко.

По словам журналиста, публициста и блогера Юлии Витязевой, подобную информацию лучше рассматривать в качестве вброса для отвлечения внимания украинцев от постоянных провалов ВСУ на линии соприкосновения и регулярно переносящейся даты контрнаступления.