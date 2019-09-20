Депутат Шерин назвал болтовней угрозу США ударить по Калининграду Подробнее

«В Вашингтоне считают, что противовоздушная оборона в Калининграде — самое уязвимое место. <…> Так что очень многие сценарии готовятся с прицелом на Калининград. В данном сообщении нет никаких новаций», — заявил Брутер.

При этом политолог подчеркнул, что Россия может создать систему или военную группировку в этом городе, быстрее, чем в любом другом. Он также отметил, что о реальной угрозе не идет речи, поскольку «говорится о том, что она может быть и это не изменится, несмотря на то, что Россия всегда настроена конструктивно».

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что Пентагон разработал план, который позволит преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде в случае «российской агрессии». Детали плана военный не раскрыл.