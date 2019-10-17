Сообщения об отставке губернатора ЕАО опровергли

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь работает, и не существует никаких предпосылок для его скорой отставки с должности. Об этом сообщил глава отдела анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ Игорь Завражин.

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«Никаких предпосылок для отставки нет. У нас все идет по графику, губернатор находится на территории области, работает в обычном режиме», — сказал РИА «Новости» Завражин.

По его словам, 16 октября Левинталь выступал с докладом на заседании при президенте России. Оно касалось ликвидации паводков и предоставления дополнительных средств.

На следующий день, 17 октября, губернатор открыл Межконфессиональный форум в Биробиджане. Планируется, то он будет участвовать в открытии мечети, которая станет первой в ЕАО. На следующей день Левинталь отправится с рабочей поездкой в Смидовичский район.

О скорой отставке Александра Левинталя написал РБК. Издание ссылалось на три независимых источника. Они сообщили, что отставка должна состояться в рамках осенней ротации руководителей регионов. Решение якобы уже приняли.