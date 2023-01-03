Власть 03 января 2023, 16:43 Сообщения о погибших в Макеевке саратовских мобилизованных опровергли Власти Саратовской области опровергли слух о гибели мобилизованных в Макеевке РИА «Новости»

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Сообщения о погибших мобилизованных военнослужащих из Саратовской области в Макеевке являются недостоверными. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«На территории Макеевки, по нашей информации, нет и не было мобилизованных из Саратовской области», — заявила глава пресс-службы Диана Бурлаченко.

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В новогоднюю ночь украинские боевики нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по зданию техникума в Макеевке, где расположились российские военные. В результате атаки погибли 63 военнослужащих, писал RT.

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Губернатор региона Дмитрий Азаров сообщал, что среди погибших есть саратовские военные.

В Самаре днем 3 января прошел митинг, близкие и родственники погибших возложили цветы к Вечному огню.

Перед собравшимися выступила супруга командующего 2-й гвардейской армией Екатерина Колотовкина, которая принесли соболезнования потерявшим своих родных в результате происшествия в Макеевке.