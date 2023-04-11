11 апреля 2023, 13:03
Сообщения о планах Египта поставить России тысячи ракет сочли уткой
Песков счел уткой сообщения западных СМИ, что Египет якобы планировал поставить РФ ракеты
Информация западных СМИ о том, что Египет якобы тайно планировал поставлять ракеты в Россию — ложь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много», — пояснил представитель Кремля, комментируя эти материалы.
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По его словам, именно так и надо относиться к подобным публикациям.
Ранее американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором сообщила о «тайном плане» Египта поставить России до 40 тысяч ракет.
По данным издания, приказ об изготовлении ракет якобы отдал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Кроме того, издание раскрыло намерения о возможных поставках в Россию пороха и артиллерийских снарядов.
Представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд уже опроверг эти данные, отметив, что государство не меняло своего отношения к противостоянию на Украине, главный принцип которого — невмешательство в конфликт.
Дмитрий Песков
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