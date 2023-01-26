Власть 26 января 2023, 08:56 «Сомнительная авантюра». МИД РФ — о включении Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО МИД РФ усмотрел политическую подоплеку во включении Одессы в список наследия ЮНЕСКО piqsels

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МИД России увидел политическую подоплеку в решении включить исторический центр Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято наспех и с нарушением процедуры, указало внешнеполитическое ведомство.

«Группой стран, принадлежащих к коллективному Западу, при откровенном содействии утратившего беспристрастность секретариата ЮНЕСКО было наскоком продавлено политически мотивированное и не подкрепленное необходимой экспертизой решение», — говорится в сообщении.

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МИД указал, что при принятии этого решения не соблюдались «высокие стандарты» ЮНЕСКО. Западные страны тем самым продемонстрировали пренебрежение правилами и готовность принести некогда высокий престиж ЮНЕСКО в жертву «сиюминутным геополитическим интересам».

«Показательно и то, что две трети государств — членов комитета не поддержало эту сомнительную авантюру покровителей киевского режима — решение по Одессе было принято всего шестью голосами из 21», — напомнили в российском МИД.

В министерстве добавили, что не оспаривают «значительное культурное наследие и славное историческое прошлое» Одессы в составе РФ и считают закономерным отнесение города к числу объектов, находящихся под угрозой. Однако единственную угрозу Одессе представляет националистический режим Украины, систематически уничтожающий памятники основателям и защитникам этого города. По мнению МИД, «отдельного осуждения» ЮНЕСКО заслуживает использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы, о котором «почему-то не вспоминают».