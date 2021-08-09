Соловьев назвал странным заявление Лукашенко о признании Крыма

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять туда продукцию. Журналиста процитировал портал Infox.

«Довольно странное заявление для президента страны», — заметил Соловьев.

По его мнению, недальновидно ставить свои политические решения в зависимость от действий олигархов, при этом еще чужих. Журналист отметил, что в заявлении Лукашенко слышится эхо «многовекторности», давно отвергнутой Западом.

«Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию, из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», — добавил телеведущий.