Сокуров извинился перед членами СПЧ за спор с Путиным

Режиссер Александр Сокуров написал письмо главе президентского совета по правам человека Валерию Фадееву. В тексте он принес свои извинения и сообщил, что его жизни может грозить опасность. Послание было направлено во внутреннюю рссылку СПЧ. Оно оказалось в распоряжении РБК.

Подлинность послания изданию подтвердили два члена совета. Сам режисер от комметариев отказался. Фадеев же сообщил, что разговаривал с Сокуровым и пытается его успокоить.

К тексте послания режиссер принес извинения главе СПЧ «за произошедшее на встрече совета с президентом».

«Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», — написал Сокуров.

Он также сообщил, что знаком с «гневной реакцией» на свою реплику со стороны пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, и отметил, что чиновник был абсолютно прав.

«Я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — подчеркнул Сокуров.

Режисер также сообщил, что друзья рассказывали ему об «оскорбительных высказываниях из чеченского сектора» и отметил, что ни на чью помощь и поддержку не рассчитывает.

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — заявил Сокуров.

Членство в СПЧ режиссер сравнил с занятиями журналистикой в России и подчеркнул, что обе отрасли являются опасными.

Ранее Путин во время заседания СПЧ подверг критике слова Сокурова о том, что следовало бы «отпустить» те республики, которые хотели бы «начинать жить своей жизнью». Президент указал на то, что к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ следует относиться очень осторожно. Он пригласил Сокурова к себе, добавив, что речь идет об «очень тонких вещах».