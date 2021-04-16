Россия сократит количество виз до 10 в год для командировок сотрудников Госдепартамента США. Это одна из ответных мер на введенные санкции. Как объяснил «360» политолог Алексей Мартынов, это позволит значительно сократить количество американских шпионов в России.

Он пояснил, что командировки — это одна из форм усиления дипломатического присутствия. Страна выдает посольству квоту на определенное количество сотрудников. Кроме того, выдаются визы для специалистов, которые приезжают временно.

По словам эксперта, таким образом в Россию попадали сотрудники американских спецслужб, которые вели здесь свою деятельность. При этом продолжаться работа могла очень долго.

«Никто же не регламентирует командировку по времени. К примеру, он приезжает в командировку на 11 месяцев, уезжает обратно в отпуск, а потом снова приезжает на 11 месяцев. Это такая хитрость, на которую закрывали глаза», — пояснил он.

Алексей Мартынов отметил, что ничего нового во введенных против США Россией ответных санкциях нет. В дипломатическом плане они полностью отвечают рестрикциям со стороны Вашингтона.

«Единственное, что терпению российских политиков и руководителей могут позавидовать многие. Потому что, мне кажется, что многое можно было сделать гораздо раньше. Но с другой стороны, это наша особенность. Мы не делаем резкие телодвижения без повода», — отметил эксперт.

Министерство иностранных дел России в пятницу, 16 марта, объявило об ответных санкциях.

Из страны вышлют 10 сотрудников американской дипмиссии в ответ на высылку такого же количества сотрудников российского посольства. Ограничат количество виз для командировок сотрудников, а Госдепа до 10 в год. Под запрет попадет работа фондов, находящихся в подчинении американского внешнеполитического ведомства.

Не обошлось и без персональных санкций в отношении высокопоставленных чиновников и глав силовых структур США, причастных к реализации антироссийского курса.

В их число вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс, бывший помощник президента США по нацбезопаности Джон Болтон, экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.

В министерстве отметили, что это только часть принимаемых мер. В запасе у России есть еще несколько экономических и политических шагов, на которые она пойдет, если Вашингтон продолжит свою политику.

В ведомстве отметили, что США следует пойти на спокойный диалог и доказать, что они действительно хотят наладить отношения с Россией. В Министерстве иностранных дел заявили, что предложение американского лидера о саммите с президентом России Владимиром Путиным изучат, но с учетом вновь открывшихся обстоятельств.