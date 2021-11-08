Сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых не обсуждается и не обсуждалось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, ничего на этот счет не слышали, информацией не располагаем. На этот счет ничего не обсуждали», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос журналистов о сокращении сроков действия сертификатов.

Он добавил, что портал «Госуслуги» постоянно совершенствуется, в ходе чего бывают сбои, но в этом нет ничего страшного.

Массовый сбой в системе QR-кодов на портале «Госуслуги» зафиксировали утром 8 ноября. Сертификат о прохождении вакцинации аннулировался у тех, кто сделал прививку больше полугода назад. В это же время утвердили новый формат такого сертификата, но срок его действия должен был остаться прежним.

Власти прокомментировали сбой и объяснили его техническими работами на сайте. Они подтвердили информацию о том, что QR-кодов, как и раньше, действует в течение года после прохождения полного цикла вакцинации. Тем, кто утратил свой сертификат, следует заполнить форму «Сообщить об ошибке», если его еще не вернули.