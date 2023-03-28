Власть 28 марта 2023, 13:51 Сокращение числа казенных учреждений в России не затронет силовой блок Минфин анонсировал сокращение казенных госучреждений РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сокращение числа казенных учреждений в России не затронет силовой блок. Об этом сообщили в Минфине, передал ТАСС.

В ведомстве напомнили, что российское правительство проводит работу по оптимизации сети госучреждений, которые подчиняются федеральным органам исполнительной власти.

Реклама

«Оптимизация не затронет бюджетные учреждения. Она коснется только казенных учреждений „правительственного блока“, при этом речи о „силовом“ блоке не идет», — уточнили в министерстве.

При этом деньги, которые высвободит сокращение вакантных должностей, направят на зарплату работников.

В Минфине обратили внимание, что численность двух казенных учреждений уже оптимизировали, сейчас решается вопрос о сокращении вакансий в других организациях.

Ранее ведомство захотело сократить число казенных госучреждений в России. Цель нововведения — повысить эффективность управления бюджетными расходами