Власть 27 марта 2023, 15:44 Союзному государству в новом мире предсказали большое будущее Премьер Мишустин: у Союзного государства будет большое будущее в многополярном мире РИА «Новости»

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Большие перспективы есть у Союзного государства в будущем многополярном мире. Об этом заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин, написал ТАСС.

«У Союзного государства — большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Углубление интеграции послужит на благо народов наших стран», — подчеркнул Мишустин во время выступления на заседании Совета министров Союзного государства в российском Доме правительства.

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Премьер отметил, что мероприятие — подготовка к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства, в котором примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. По словам главы кабмина, оно должно придать новый импульс для развития российско-белорусских отношений, которые являются братскими.

Мишустин высказал мнение, что две страны могут вместе справиться с самыми непростыми вызовами. В частности, речь идет о сфере безопасности, противостоянии внешним угрозам и повышении уровня жизни людей.