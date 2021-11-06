Союзное государство получит свою символику

Союзное государство России и Белоруссии будет иметь свою символику, работа над этим уже ведется. Об этом госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

Мезенцев отметил, что сообщил главам РФ и Белоруссии о начале работы над символикой Союзного государства в ходе заседания Высшего госсовета, состоявшегося в четверг.

«Может быть, если мы помечтаем, какое-то время пройдет — и многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», — сказал госсекретарь.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в формате видеоконференции, подписали декрет, который утверждает 28 программ по углублению экономической интеграции на 2021–2023 годы, писала «Газета.ru».

Путин и Лукашенко также утвердили Военную доктрину Союзного государства. Мезенцев сообщал, что документ позволит усилить согласованность оборонной политики и адаптировать задачи ведомств с учетом военно-политической обстановки, передавал RT.